Suite à la décision des Autorités Marocaines, les vols internationaux Royal Air Maroc de et vers le Maroc sont annulés dans les 2 sens à partir du 29 Novembre 2021 à 23h59, et ce jusqu’au 13 Décembre 2021 à 23h59. La Compagnie s’engage à accompagner ses Clients durant cette période en autorisant le changement et le remboursement des billets depuis et vers le Maroc selon les options suivantes pour tout billet avec date de voyage initiale du 30 Novembre 2021 au 13 Décembre 2021 :

– Un changement sans pénalités avec éventuelle application de la différence tarifaire pour une nouvelle date de voyage jusqu’au 31 Janvier 2022 depuis ou vers la même destination ou un autre point dans le réseau Royal Air Maroc.

– Un remboursement sous forme d’avoir nominatif, non transférable et non cessible, valable 12 mois à partir de la date de l’émission. Cet avoir est remboursable en numéraire à la fin de sa validité si non utilisé, et sur demande du Client 3 mois au plus tard après son échéance.

Le Client est tenu de se manifester auprès de son point de vente initial pour demander son avoir, durant la période de validité de son billet.