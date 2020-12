Le Maroc et l’Espagne ont convenu, jeudi, de reporter au mois de février 2021 la tenue de la Réunion de Haut Niveau en raison de la situation épidémiologique actuelle, indique un communiqué conjoint.

La Réunion de Haut Niveau entre le Maroc et l’Espagne constitue une rencontre cruciale pour le développement des profondes et denses relations d’amitié et de coopération existant entre deux partenaires stratégiques, que sont le Maroc et l’Espagne, souligne le communiqué.

Le Maroc et l’Espagne ont constaté que la situation épidémiologique actuelle empêche de tenir la Réunion de Haut Niveau à la date prévue avec les garanties de sécurité sanitaire appropriées pour les deux délégations, indique le communiqué.

Pour cette raison, les deux pays ont convenu de reporter au mois de février 2021 la tenue au Maroc de la Réunion de Haut Niveau, de telle manière à ce qu’elle puisse se dérouler avec fluidité, en intégrant les formats habituels qui sont propres à une réunion de cette envergure, relève la même source.

Les deux Gouvernements réaffirment leur volonté de continuer à renforcer la relation stratégique qui unit les deux pays, conclut le communiqué.