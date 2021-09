Le gouvernement éthiopien vient de conclure ce samedi 18 septembre un accord avec le Groupe OCP pour la réalisation d’un projet d’engrais géant à Dire Dawa à l’est du pays.

Selon un communiqué publié sur le site officiel du ministère éthiopien des Finances, cet accord a été conclu lors d’une visite d’une délégation éthiopienne de haut niveau au Maroc, présidée par le ministre des Finances Ahmed Shide, accompagné d’un groupe de responsables et de spécialistes.

Lors de cette rencontre, les responsables des deux pays ont convenu de construire un complexe industriel qui utilisera le gaz éthiopien et le phosphate marocain pour la production d’engrais.

Le projet nécessitera un investissement initial estimé à environ 2,4 milliards de dollars (MM$) au cours de la première phase pour développer une unité de production d’engrais de 2,5 millions de tonnes, combinant les produits Urée et NPK/NPS, et qui pourrait atteindre une capacité de production de 3,8 millions de tonnes par an.

L’investissement total pourrait atteindre 3,7 MM$ au cours de la deuxième phase.