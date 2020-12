Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) vient de rendre publique un communiqué sanctionnant les consultations des équipes du Fonds avec les autorités marocaines sur l’évolution économique du pays. On apprend ainsi que le Maroc a décidé de rembourser, par anticipation, une partie des trois milliards de dollars tirés en avril dernier sur la Ligne de précaution et de liquidité (LPL).

Le montant qui sera remboursé n’a pour le moment pas été communiqué. ‘‘Les administrateurs du FMI ont noté que la décision de recourir à l’accord de ligne de précaution et de liquidité, en avril 2020, avait contribué à atténuer les pressions financières extérieures et à maintenir les réserves officielles à un niveau adéquat.

Ils se sont félicités de l’annonce faite aujourd’hui selon laquelle les autorités marocaines ont l’intention de racheter prochainement une partie du montant acheté dans le cadre de l’accord LPL.

Le suivi post-programme ne serait alors plus nécessaire’’, peut-on lire dans le communiqué. Pour rappel, le tirage sur la LPL par les autorités monétaires marocaines, en avril dernier, avait permis au Royaume de sortir à deux reprises, en septembre, puis en décembre, sur le marché international pour y lever respectivement 1 milliard d’euros et 3 milliards de dollars, dans des conditions relativement avantageuses.

Et à ce jour, les réserves en devises détenues par le Maroc ont, selon Bank Al-Maghrib, atteint 291 milliards de dirhams au 11 décembre, assurant plus de 7 mois d’importations de biens et services.