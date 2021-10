Le Maroc lance officiellement, en marge de la participation du royaume à l’Expo 2020 Dubaï, sa marque d’investissement et d’export : Morocco Now.

Cette initiative a comme objectif de faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de 1er rang afin d’accélérer les investissements étrangers.

En effet au cours des 20 dernières années, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI Que Dieu Le Préserve, le Maroc s’est doté d’infrastructures de commerce et de transport de 1er ordre et s’est définitivement inscrit sur la voie du décollage industriel :

– Tanger Med, 1 ère connexion maritime en Afrique et sur la Méditerranée et la 20ème au niveau mondial



– Le cluster automobile connaît la croissance la plus rapide au Monde contribuant fortement à la croissance des exportations marocaines qui ont augmenté de plus de 150 Mds MAD entre 2010 et 2019.

En parallèle l’économie mondiale fait face à des mutations rapides à l’origine de nouvelles exigences pour les acteurs économiques :

– L’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations rendent indispensables l’adoption de productions décarbonées



– La crise COVID a conduit à une réorganisation des chaines de valeur mondiales vers moins de dépendance globale et plus d’intégration régionale.

Dans ce contexte Morocco Now est la plateforme industrielle à l’épreuve du futur pour saisir les opportunités d’un monde en mutation. Elle s’appuie sur une expérience réussie de la transformation économique faisant du Maroc une destination fiable à haut potentiel d’investissement et d’export.

Morocco Now met en avant 4 atouts distinctifs :

NOW durable: grâce à des investissements visionnaires, les énergies renouvelables représentent 37% du mix énergétique en 2020, avec un objectif de 52% à horizon 2030 et une capacité installée de 4GW en 2021

NOW compétitif, grâce à une offre “Best Cost” aux coûts de production et d’exportation compétitifs, grâce à un accès privilégié́ à plus d’1 milliard de consommateurs à travers 54 accords de libre-échange et constituant une passerelle immédiate permettant de s’intégrer au potentiel de croissance rapide de l’Afrique

NOW gage de succès, à travers un bilan réussi en matière de mise en œuvre d’investissements étrangers dans les secteurs hautement stratégiques et techniques de l’industrie mondiale, et de réalisation de mégas projets d’infrastructures, en misant sur la montée en compétences de sa jeunesse.

NOW agile, avec une remarquable capacité d’adaptation inscrite dans l’ADN du Maroc illustrée dans la gestion de la crise COVID à travers la réaffectation rapide des outils industriels vers les équipements de santé ou encore le déploiement efficace de la vaccination, ouvrant ainsi la voie à une reprise rapide.

Dans un contexte de réorganisation des chaines de valeur, nous sommes ravis de présenter au monde notre nouvelle marque industrielle, qui reflète le dynamisme et la compétitivité économique du Maroc. La délégation marocaine venue présenter cette nouvelle identité confirme la mobilisation et l’engagement de toutes les parties prenantes publiques et privées pour la réussite et la pérennisation de notre marque nationale d’investissement et d’export.

Rappelons qu’avec la mise en œuvre du « nouveau modèle de développement », le royaume dresse une feuille de route claire pour son développement dans les années à venir. Cette nouvelle stratégie consacre aujourd’hui les avancées économiques du Maroc, véritable plateforme industrielle à l’épreuve du futur. La nomination d’un nouveau gouvernement pro- business, acte la poursuite de cette dynamique économique et industrielle. Ceci pour assurer les synergies nécessaires dans une démarche pragmatique, ouvrant la voie à l’investissement compétitif, pro-actif et durable.