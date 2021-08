Pfizer et BioNTech SE viennent d’annoncer la signature d’un accord avec le ministère de la Santé marocain pour fournir des doses de leur vaccin anti-Covid-19 au Maroc.

«Nous sommes très honorés de collaborer avec le gouvernement marocain. Au nom des Laboratoires Pfizer au Maroc, je tiens tout d’abord à féliciter les autorités marocaines pour l’ensemble des décisions et mesures prises dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Nous mobilisons nos ressources scientifiques et de fabrication, en faveur de notre objectif commun, celui d’apporter le vaccin Pfizer BioNTech contre la Covid-19 pour la population marocaine», a déclaré Ali Besri, Directeur Régional Afrique du Nord et Président Directeur Général des Laboratoires Pfizer SA au Maroc.

Ce vaccin qui sera livré au Maroc courant 2021, fait appel à la technique de l’ARN messager. C’est le premier vaccin anti-Covid-19 qui a décroché une autorisation temporaire d’urgence. Cette autorisation lui a été délivrée, le 11 décembre 2020, par la FDA, et il sera prochainement le premier vaccin à obtenir une autorisation complète de cette même Agence.

Pfizer et BioNTech se sont fixés comme objectif de produire au total plus de 3 milliards de doses de leur vaccin Comirnaty® à travers le monde avant la fin de l’année en cours. Pour atteindre cet objectif, les deux entités ambitionnent l’ amélioration continue des processus, une expansion des installations dans les sites de fabrication ainsi que l’expansion des partenariats avec de nouveaux fournisseurs et fabricants.