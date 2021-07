Les Conseils d’Administration de Tanger Med Port Authority (TMPA) et de Tanger Med 2 (TM2), réunis Le 29 juin 2021, ont arrêté Les termes du projet de réorganisation interne du pôle portuaire Tanger Med à trauers une opération de fusion par une d’absorption de TMPA par TM2.

Les Conseils ont approuvé une parité d’échange de 8,25 actions TM2 pour une action TM PA.

TM2 a été créée en 2010, principalement pour répondre à des objectifs de structuration des financements du projet du Port Tanger Med 2.

Désormais, Le Port Tanger Med 2 est opérationnel et Les terminaux qui Le constituent ont été concédés dans Leur intégralité. Ainsi, Les principaux objectifs poursuivis à travers La structuration financière initiale autour de deux entités distinctes sont donc dépassés.

La fusion sera soumise à L’approbation des Assemblées Générales Extraordinaires respectives de TMPA et de TM2.

Une fois La fusion effective, Le nouvel ensemble aura pour dénomination sociale

« Tanger Med Port Authority », par abréviation « TMPA », et sera en charge de La gestion et de L’exploitation du Port Tanger Med 1, du Port Passagers et Rouliers et du Port Tanger Med 2.