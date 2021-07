Fondée fin 2020, l’Association des fabricants d’emballages au Maroc (AFE) se veut un organisme fédérateur en vue de regrouper les opérateurs du secteur et avoir une vision commune. Dynamique et portée vers l’innovation, l’activité présente des perspectives prometteuses. Toutefois, elle est confrontée à différentes contraintes et difficultés, qui présentent des risques pour son évolution et perturbent son développement.

«A travers la création de l’AFE, nous voulons donner une nouvelle impulsion à notre secteur, qui est en perpétuelle évolution. Jadis, notre secteur opérait en mode artisanal. Actuellement, il est concurrentiel, capitalistique et nécessite un niveau technique élevé. Pour répondre aux besoins du marché et faire face aux aléas de la conjoncture, nous devons changer d’approche», souligne Mohamed Iraqui, président de l’AFE, lors de sa première rencontre organisée, le 17 juin 2021.

Le regroupement autour de l’AFE est un atout indéniable pour relever les différents défis et représenter la filière devant les instances publiques et privées.

«L’AFE sera un interlocuteur majeur pour défendre les intérêts de ses membres devant les autorités concernées. Dès lors, elle est bien positionnée pour être une force de propositions et un cadre de consultation», indique IRAQUI.

Dans cet ordre d’idées, l’association veut promouvoir le partenariat public-privé en harmonie avec les entreprises nationales et internationales. Parmi ses objectifs figure également la mise en place d’outils et d’instruments pour le renforcement des compétences et l’amélioration de la compétitivité des entreprises. Il s’agit aussi de promouvoir la promotion des emballages et le développement des réseaux d’entreprise à l’export. Pour accompagner ses membres, l’AFE

ambitionne de recueillir des informations d’ordre économique et fiscal qui intéressent le secteur de l’emballage.

En un mot, l’AFE est un lieu d’échanges et de benchmark entre ses adhérents dans tous les domaines.