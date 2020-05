Suite à l’appel à projets “Imtiaz-Technologies Covid-19” lancé par le ministère de l’Industrie, du Commerce de l’Economie Verte et Numérique à travers l’agence Maroc PME, le nombre de projets d’investissement approuvés par le comité de sélection public privé a atteint 63 projets d’investissement portés par des PME.

Les activités couvertes par ces projets consistent en la fabrication des masques et équipements de protection individuelle, du Gel hydroalcoolique et produits désinfectants et divers équipements utilisés dans la lutte contre cette pandémie.

Représentant un montant d’investissement de près de 434,3 MDH, ces projets retenus couvrent 9 régions : Rabat-Salé-Kenitra, Casa-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Souss-Massa, l’Oriental, Beni Mellal-Khénifra et Laayoune – Sakia El Hamra.

Les projets approuvés bénéficieront d’une subvention à l’investissement de 30% du montant de l’investissement plafonné à 10 MDH pour les PME et à 1.5 MDH pour les TPE.