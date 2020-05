“La Première Dame et moi envoyons nos salutations les plus chaleureuses aux musulmans des États-Unis et du monde entier alors qu’ils célèbrent Aïd al-Fitr”, a indiqué le président américain dans un message à cette occasion. Au cours des dernières semaines et des derniers mois, alors que nous combattions le coronavirus, nous nous sommes appuyés sur notre foi, notre famille et nos amis pour nous guider à travers ces temps sans précédent. Alors que les musulmans observent le jour de l’Aïd al-Fitr, nous espérons qu’ils trouveront à la fois confort et force dans les pouvoirs de guérison de la prière et de la dévotion. Aujourd’hui plus que jamais, nous nous souvenons de la paix rassurante, de l’amour édifiant et de la camaraderie encourageante que la religion apporte dans nos vies”

Donald Trump, Président Américain