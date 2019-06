C’est en grande pompe que l’hôtel Onomo Casablanca City Center a célébré officiellement, cette semaine, son inauguration en présence de Mustapha Bakkoury, président de la région Casablanca-Settat ainsi que d’autres officiels marocains. Pour l’occasion, l’hôtel 4 étoiles, construit au cœur d’une métropole vibrante, a accueilli, entre autres, le célèbre Gims qui a fait vibrer la mythique terrasse de l’hôtel en donnant un show digne de ce nom.

Haute en couleurs, la cérémonie d’inauguration officielle d’Onomo Casablanca City Center a, en effet, rassemblé de grands noms de l’art, de la musique et de la culture africains tels que le chanteur et compositeur Gims qui a vendu plus de 5 millions de disques depuis le début de sa carrière, la non moins célèbre designer Adama Paris et l’humoriste Samia Orosemane.

Souleymane Khol, COO du groupe Onomo Hotels a d’ailleurs déclaré que le choix de Gims pour cette soirée d’inauguration n’était pas le fruit du hasard. En effet, il a indiqué que « choisir Gims pour cette inauguration a été une évidence parce qu’il représente tout ce que le groupe défend et symbolise. Il est Africain, fier de ses origines et promeut dignement la culture africaine partout où il va et c’est là l’essence même du groupe Onomo : promouvoir le continent, ses talents, son art, sa culture et son art de vivre ».

Rappelons que l’hôtel a abrité, depuis sa pré-ouverture, des évènements d’exception, tels que la deuxième édition du Africa Fashion Talents avec la participation de grands designers africains, un one-woman-show de l’humoriste Samia Orosemane, une exposition des artistes casablancaises Hasnae Lachgar et Hayat El Moumen, entre autres.