Infomédiaire Maroc – Le nombre d’incendies de forêts enregistrés du 1er janvier au 31 août 2018, a diminué de 23% comparativement à la même période l’année dernière, de 26% par rapport aux 3 dernières années et de 30% par rapport à la moyenne des 10 dernières années, a indiqué le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD).

Durant ces mêmes périodes, les superficies incendiées ont également diminué respectivement de 74%, 68% et de 82%, précise le HCEFLCD dans un communiqué sur la situation des incendies de forêts du 1er janvier au 31 août 2018, notant que 230 incendies ont été déclarés au niveau national touchant une superficie de 463 ha de formations forestières, dont 60% sont constituées essentiellement d’essences secondaires et de formations herbacées.

Le haut commissariat indique que la région qui a connu la plus grande superficie incendiée est celle du Rif (Chefchaouen, Tanger, Tétouan, Ouazzane, Larache) avec 63 départs de feu et une superficie parcourue de 236 ha, suivie par la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer (Rabat, Khémisset) avec 33 départs de feu et 62 ha parcourus par les feux.

La même source souligne que le programme d’action de prévention et de lutte contre les incendies de forêts, qui a été mis en œuvre au titre de cette année 2018, s’articule autour de la détection à temps, de l’opérationnalisation du dispositif d’intervention terrestre et aérienne contre les feux de forêts, de la cartographie de prévision du risque, de l’alerte précoce par la mise en place d’un réseau de guetteurs et de patrouilles au niveau des zones sensibles outre le pré-positionnement des équipes des premières interventions.

Ce programme d’action repose, aussi, sur le renforcement de la prévention à travers la sensibilisation et la réalisation des travaux d’équipement et de traitement des forêts, vu que la sensibilisation du grand public aux risques et impacts des incendies de forêts, à travers tous les supports médiatiques, est une action importante lorsqu’on sait que la quasi-totalité des points de feux résultent de l’action de l’homme, soit par imprudence, soit intentionnellement, indique le HCEFLCD, signalant à ce titre que 99% des incendies sont d’origine humaine.

Le Haut commissariat souligne également que la stratégie d’intervention s’appuie sur un système gradué à quatre niveaux d’intervention.

Le premier niveau repose sur une gestion rapide, et une prise en charge du départ de feux par les services du Haut-Commissariat, moyennant des véhicules de premières interventions (V.P.I) et les éléments de la Protection Civile. Le deuxième niveau est ensuite renforcé, en cas de besoin, par le recours aux avions bombardiers (Canadairs) d’une capacité de 6 tonnes des Forces Royales Air et aussi par la mobilisation des équipes au sol des Forces Auxiliaires. Si le feu est d’importance plus grave, il est procédé ensuite à la mobilisation des Forces Armées Royales et des avions de la Gendarmerie Royale pour circonscrire le feu, protéger les populations, les biens et les équipements sensibles, ajoute la même source.

Le dispositif inter-partenaire d’alerte et d’intervention reste à son niveau maximal parce que les périodes à haut risque de propagation des feux sont celles des journées et semaines à venir, selon la même source.

Face à ce risque, le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et la Lutte Contre la Désertification relance un appel à la vigilance à tous les citoyens et à tous les utilisateurs des espaces forestiers (camping, apiculteurs, éleveurs, ouvriers…) pour éviter l’utilisation du feu pendant la période estivale et alerter les autorités compétentes de toute fumée ou départ de feu et tout autre indice pouvant occasionner un incendie.

