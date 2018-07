Infomediaire Maroc – Le nombre d’incendies de forêts enregistrés du 1er janvier au 25 juillet 2018 a diminué de 55%, comparativement à la même période de l’année dernière, de 57% par rapport aux 3 dernières années et de 60% par rapport à la moyenne des 10 dernières années, a souligné le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification (HCEFLCD).

Durant ces mêmes périodes, les superficies incendiées ont également diminué respectivement de 90%, 92% et de 80%, précise le HCEFLCD dans un communiqué sur la situation des incendies de forêts du 1er janvier au 25 juillet 2018, notant que 78 incendies ont été déclarés au niveau national touchant une superficie de 111 ha de formations arborées, dont 82% sont constitués essentiellement d’essences secondaires et de formations herbacées.

A noter que la région qui a connu la plus grande superficie incendiée est celle de Rabat-Salé-Zaer (Rabat-Salé-Khémisset) avec 15 départs de feu et une superficie parcourue de 49 ha, suivie par la région du Nord-est (Taounate, Al Hoceima, Guercif, Taza) avec 12 départs de feu et 12,7 ha parcourus par les feux.

Rédaction Infomediaire.