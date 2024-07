Crédit du Maroc et Mastercard ont procédé à la signature d’un accord de partenariat stratégique, visant à apporter de nouvelles technologies sur le marché, à contribuer à faire avancer la transformation numérique de la banque, et à fournir des solutions personnalisées à ses clients.

Ce partenariat vient réaffirmer l’engagement de Crédit du Maroc à répondre aux besoins financiers quotidiens des Marocains et renforcer son positionnement en tant qu’acteur innovant du secteur bancaire, indique-t-on dans un communiqué.

« Nous sommes convaincus que notre nouveau partenariat contribuera à promouvoir l’adoption des paiements numériques au Maroc en fournissant à nos clients des solutions fluides et personnalisées, dans le but d’améliorer leur satisfaction et leur sécurité financière », a déclaré Ali Benkirane, Président du Directoire de Crédit du Maroc, cité dans le communiqué.

« Chez Mastercard, notre mission consiste à l’accélération de la transformation numérique et à l’amélioration de l’inclusion financière en Afrique. En tant que hub économique et financier régional, le Maroc fait partie intégrante de notre stratégie de croissance. En nous appuyant sur le succès de notre nouveau partenariat avec Crédit du Maroc , nous sommes impatients d’intensifier nos efforts conjoints pour connecter et alimenter une économie numérique prospère et durable dans le Royaume », a déclaré Dimitrios Dosis, Président EEMEA, chez Mastercard.

Le Maroc fait de grands progrès pour stimuler l’inclusion financière en mettant l’accent sur les ménages, les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), les femmes, les jeunes et les populations rurales. Selon les données de la Banque mondiale, le nombre de Marocains ayant accès à un compte bancaire est passé de 29 % en 2017 à 44 % en 2023. Les services financiers numériques sont apparus comme un catalyseur clé de ces progrès.

Les deux opérateurs ont scellé ce partenariat pour contribuer à développer les services financiers numériques au Maroc et accélérer ainsi la transformation numérique dans le Royaume, conclut-on.