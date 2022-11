L’assurance Takaful cadre « parfaitement » avec la mise en œuvre de la Stratégie nationale de l’inclusion financière (SNIF), affirme la Fédération marocaine des Sociétés d’assurances et de réassurance (FMSAR).

« L’assurance Takaful cadre parfaitement avec la mise en œuvre de la SNIF avec la mise en place en 2022 d’un cadre réglementaire spécifique à la micro-assurance avec l’élargissement des canaux de distribution aux établissements de paiement », indique la FMSAR dans son 5ème Courrier de l’Assurance.

La FMSAR, qui se réjouit du démarrage de cette nouvelle activité, salue dans ce sens toutes les parties prenantes qui ont contribué à l’aboutissement de ce projet très important pour le développement du marché, ainsi que pour l’inclusion d’une frange de la population plus à l’aise avec ce type de concept.

L’assurance Takaful devrait se développer progressivement avec un focus en phase de démarrage sur la couverture des assurances décès au profit des personnes faisant appel au financement participatif tout en intégrant celles qui n’ont pas pu, jusque-là, couvrir les crédits contractés avant la mise en œuvre de l’assurance Takaful, fait savoir la Fédération.

Elle a noté, à ce titre, que trois produits d’assurance sont déjà prêts pour la commercialisation dans cette première phase, à savoir « Décès-emprunteur », « Multirisque bâtiment » et « Investissement », ajoutant que l’offre actuelle sera complétée au fur et à mesure pour répondre aux besoins des clients, notamment en ce qui concerne la couverture santé et les services d’assistance.