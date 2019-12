Le projet marocain « Kit Biotech » a remporté l’édition 2019 de l’Incubateur francophone maghrébin (IFM), dont la cérémonie de remise des prix a été organisée vendredi à Rabat en clôture de la compétition. Ce concours initié par l’Agence universitaire de la francophonie (AUF) au Maghreb et le Centre marocain pour l’innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE) a réuni 12 porteurs de projets choisis parmi des étudiantes et étudiants marocains, tunisiens et algériens, qui ont présenté leurs projets devant un jury d’experts.



Pendant deux mois, 18 porteurs de projets sélectionnés pour bénéficier du programme d’incubation d’entreprises à impact social ont été accompagnés par des mentors mobilisés par le MCISE.

Pour cette deuxième édition de l’IFM, des projets marocains ont raflé les trois premières places de la compétition. En effet, Sara Maghzaz a obtenu le premier prix avec son projet « Kit Biotech », Naoual Ibn El Fadil a remporté le deuxième prix avec son projet « Jnane Amir », alors que le troisième prix est revenu à Aymen Hlali en récompense de son projet « wood recycling lab ».



Divers ateliers leur ont permis d’affiner leurs compétences techniques : de l’élaboration du business model à la validation d’un plan d’action adapté à chaque startup. Le programme est traditionnellement clôturé par une séance dite de « pitch » où les bénéficiaires présentent l’avancement de leurs projets devant un jury de professionnels qui récompense les trois meilleurs projets.



Dans une déclaration, le directeur régional de l’AUF au Maghreb, Jean-Luc Tholozan, a expliqué que l’AUF dans le cadre de ses actions en faveur du développement et de l’accompagnement de l’entreprenariat a lancé un appel d’offres dans les trois pays du Maghreb pour que chaque porteur de projet soit incubé pendant deux mois. La contribution de l’agence universitaire de la francophonie consiste à financer l’expertise des incubateurs qui ont ouvert leurs portes à tous les porteurs de projets souhaitant participer à la compétition. Chacun des incubateurs du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie a choisi trois de ses meilleurs projets, qui concourent pour le classement des trois meilleurs projets de la région, avec une remise de prix et un accompagnement vers la création d’entreprises, a-t-il ajouté.



Tholozan a relevé que le terme incubateur renvoie à un lieu offrant l’expertise administrative, technique et socio-économique permettant à un porteur de projet d’en assurer la finalisation et le positionnement sur le marché en mettant à sa disposition tous les fondamentaux pour construire son business plan.



« L’incubateur ouvre également son portefeuille d’adresses aux jeunes entrepreneurs pour qu’ils aient l’ensemble des contactes leur permettant la création de leur entreprise ainsi que la première levée de fonds », a-t-il noté.



De son côté, le vice-recteur de l’AUF basé à Paris, Clément Ramiarinjaona, a indiqué que l’AUF est une association d’universités, de centres de recherche et de grandes écoles qui ont en partage la langue française, affirmant qu’il s’agit de la plus grande association d’universités au monde avec 990 membres issus de 118 pays.



Après avoir rappelé que l’AUF prône l’utilisation de la langue française mais également le plurilinguisme, M. Ramiarinjaona a expliqué que la stratégie 2017-2021 de l’association est basée sur trois défis, à savoir la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance universitaire, l’employabilité et l’insertion professionnelle des diplômés, ainsi que la responsabilité sociale de l’université.



Créée il y a près de 60 ans, l’Agence universitaire de la Francophonie est l’une des plus importantes associations internationales d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche avec 990 membres dans 118 pays.



Elle accompagne ses établissements membres pour relever trois grands défis : la qualité de la formation, de la recherche et de la gouvernance universitaire, l’insertion professionnelle et l’employabilité des diplômés, et l’implication dans le développement global des sociétés. Installée à Rabat depuis 2012, la direction régionale Maghreb anime un réseau de 118 membres dans quatre pays : la Libye, le Maroc, la Tunisie et l’Algérie