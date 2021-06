Le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entreprenariat Social – MCISE annonce les réalisations de son incubateur DARE INC. en 2020.

Dare Inc. est un incubateur conçu par le MCISE qui vise à soutenir des startups à fort impact économique, social ou environnemental. Sa mission est de dynamiser l’ensemble de l’écosystème de l’entrepreneuriat au Maroc et mettre sur le marché un flux significatif de startups capables d’attirer des investissements nationaux et étrangers. Dare Inc. combine plusieurs autres programmes, notamment IFA, 1000 Fikra, SHIFT, Programme de renforcement des capacités digitales pour les coopératives, Orange Corners Morocco taillés sur mesure avec ses différents partenaires pour répondre à des besoins spécifiques ainsi que le soutien financier ‘’Innov Idea’’ de la Caisse Centrale de Garantie (CCG) pour les porteurs de projets/startups innovants accompagnés par le MCISE.

Malgré la crise sanitaire en 2020, Dare Inc. a relevé le défis d’accompagner 309 entrepreneurs armés d’une forte motivation et d’un esprit d’entrepreneuriat élevé combiné d’un sens d’innovation prononcé. Ils ont ainsi bénéficié de 752 sessions de coaching, 1235 sessions de coaching en groupe et 2819 ateliers théoriques et pratiques leur permettant d’évoluer dans le monde de l’entrepreneuriat et d’acquérir des compétences techniques et humaines nécessaires au développement de leur projet. Ainsi, 231 entreprises ont pu être suivies et accompagnées dans 33 villes du Maroc (Boujdour, Guercif, Casablanca, Oujda…) et 15 pays africains (Algérie,Tunisie, Sénégal, Bénin, RDC, Côte d’Ivoire, Mali… ), elles ont réussi à générer plus de 11 millions de Dirhams de chiffres d’affaires durant la période d’incubation. Ces réalisations n’auraient pas pu être concrétisées sans le soutien de partenaires comme le PNUD Maroc, la Heinrich Böll Stiftung Rabat, l’Agence Universitaire Francophone (AUF), AFRIQUIA, la Caisse Centrale de Garantie (CCG) et l’Ambassade des Pays-Bas au Maroc…

‘’À la création de Dare Inc. en 2014, nous avons commencé avec seulement 5 projets pilotes, avec pour ambition d’accompagner 50 projets en 3 ans. Aujourd’hui, nous sommes capables de soutenir plus de 200 projets par an ! ‘’ précise Adnane Addioui, Président du MCISE et d’ajouter ‘’les 309 bénéficiaires du programme, dont 40% sont des femmes, ont généré plus de 400 sources de revenus et d’emplois directs.’’