La Caisse nationale de sécurité sociale a annoncé la réouverture samedi du portail “covid19.cnss.ma” pour permettre la déclaration des salariés en arrêt de travail afin de bénéficier de l’indemnité forfaitaire de 2.000 dirhams au titre du mois d’avril et ce, jusqu’au 03 mai. “Pour le service de l’indemnité forfaitaire de 2.000 DH au titre du mois d’avril 2020, les employeurs concernés devront procéder à la déclaration des salariés en arrêt temporaire de travail à compter du 1er avril et à la déclaration, à nouveau, des salariés déjà déclarés en arrêt temporaire de travail à partir du 15 mars 2020 et qui n’ont pas repris leur activité au cours du mois d’avril”, indique la CNSS dans un communiqué.



Ainsi, les employeurs affiliés à la CNSS, éligibles au cours du mois d’avril conformément à la réglementation en vigueur, pourront faire la déclaration, sur le portail “covid19.cnss.ma”, de leurs salariés en arrêt temporaire de travail au titre de ce mois et ce, du 11 avril 2020 jusqu’au 3 mai 2020, explique la même source.

Par ailleurs, la CNSS informe ces employeurs, que pour lui permettre de servir l’indemnité forfaitaire relative au mois d’avril 2020, ils devront procéder via internet à la déclaration des salaires d’avril avant la fin du mois. A cet effet, les employeurs concernés devront procéder à la télé-déclaration et au transfert de leur déclaration de salaires d’avril via le portail “Damancom” avant le 30 courant.

Les employeurs non encore adhérents au portail “Damancom” sont tenus de s’activer pour s’y inscrire. Les équipes de la CNSS se tiennent à leur disposition pour les assister en vue de réussir cette opération.



Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues par le comité de veille économique (CVE) pour limiter les effets induits par la pandémie du Covid-19, concernant l’octroi de l’indemnité forfaitaire financée par le Fonds spécial pour la gestion de cette pandémie, créé sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, la CNSS a mis en place le portail “covid19.cnss.ma”.



Les employeurs affiliés à la CNSS en difficulté, suite aux répercutions économiques induites par la pandémie, ont procédé à la déclaration de l’arrêt temporaire de l’activité de leurs salariés, au titre du mois de mars 2020 sur ce portail, ce qui a donné lieu au paiement effectif de l’indemnité due au titre du mois de mars aux bénéficiaires et ce, à partir du 08 avril 2020.