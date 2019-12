Se basant sur 14 indicateurs dans quatre catégories «Emissions de gaz à effet de serre», «Energies renouvelables», «Consommation d’énergie» et «Politique climatique», l’Indice de Protection du climat 2019 a attribué au Maroc un score de 70,48 derrière la Suède qui a comptabilisé une note de 76,28 et qui arrive en tête sur un total de 56 pays.

«Le Maroc gagne une place pour devenir le deuxième pays le plus performant de l’Indice de Protection du climat de cette année, se classant cinquième (les 3 premières places n’ont pas été attribuées, ndlr)» notent Germanwatch, New Climate Institute et Climate Action Network, les auteurs de l’Indice, repris par Le Matin. Cette performance est due à l’augmentation «considérable» de la part des énergies renouvelables au cours des cinq dernières années.

«Le pays est sur une bonne voie d’atteindre son objectif de 42% de capacités d’énergie renouvelable installées en 2020 et de 52% en 2030», écrivent les rédacteurs du rapport. Ces derniers ont également pris en considération les faibles émissions de CO2 et à l’engagement du Royaume de réduire de 42% ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de ses engagements nationaux exprimés auprès de la Convention-Cadre des Nations unies sur le changement climatique