Infomédiaire Maroc – Selon l’indice mondial 2018 de l’innovation (GII), publié ce 10 Juillet 2018, le Maroc occupe la 76ème place sur la liste de 126 économies évaluées.

A noter que le Royaume enregistre une performance positive du ratio d’efficacité de l’innovation, qui traduit la capacité à transformer les investissements dans l’innovation à des produits et/ou services innovants, passant de la 71ème place en 2017 à la 65ème place en 2018 dans le classement de ce ratio.

Et dans la catégorie économique à revenu moyen-inférieur, le Maroc se positionne au 10ème rang parmi les 30 pays de la catégorie.

Selon l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, l’Université Cornell et l’INSEAD, co-auteurs de cet indice, le Maroc s’illustre dans les actifs immatériels (40ème), où le Royaume gagne 10 places dans l’indicateur relatif aux marques par origine et PIB (classé 42ème) et consolide son avance au 8ème rang dans l’indicateur concernant les Designs par origine et PIB.

Rédaction Infomédiaire