Selon le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (GIMAS), le secteur connaît une croissance sur les deux dernières années de plus de 20%, avec des emplois qualifiés de 17 500, dont 42% de femmes, et un taux d’intégration locale de 38%.

Le GIMAS explique que les clés du succès sont indéniablement le partenariat d’exception entre la fédération, le ministère de l’Industrie et les organismes étatiques, devenu modèle dans le domaine industriel. « Ceci a permis des avancées majeures des différents écosystèmes du plan d’accélération industrielle et dans le domaine de la Formation ».

Pour rappel, fort de de ses 130 membres sur les 140 entreprises recensées, le GIMAS représente plus de 97% du chiffre d’Affaires et de l’effectif du secteur