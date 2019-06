L’industrie automobile a connu un flux important d’investissements, avec l’entrée de 50 nouveaux investisseurs dans les zones industrielles de Kénitra et de Tanger durant le dernier semestre.

Dans une présentation devant le conseil de gouvernement, le ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le Secrétaire d’Etat chargé de la Formation professionnelle, Othman El Ferdaous, ont précisé que ce flux a été caractérisé par l’entrée de 28 nouveaux investisseurs à la zone industrielle de Gharb-Kénitra et de 22 à la zone industrielle de Tanger.

Cette présentation sur la mise en oeuvre de la stratégie industrielle intervient après l’inauguration, la semaine dernière, sous la présidence du Roi Mohammed VI, à la plateforme industrielle intégrée (Atlantic Free Zone), dans la commune d’Ameur Saflia (province de Kénitra), de l’écosystème industriel du groupe PSA au Maroc, qui va créer environ 4 000 postes d’emplois directs, outre l’inauguration, dans la même plateforme industrielle, d’une usine chinoise spécialisée dans la production de pièces automobile en aluminium, qui devra créer plus de 1 700 emplois directs.