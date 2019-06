Un total de 80 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés dans les classes ordinaires et environ 8 000 dans les classes intégrées (700 classes), dont 37% sont des filles, selon le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifiques. Les efforts déployés ont permis de réaliser un taux de couverture de 10% des établissements publics, d’après un communiqué du ministère. Le ministère ambitionne, à travers ce programme, d’atteindre 20% de couverture des établissements scolaires au cours de l’année scolaire 2019-2020 et 100% à l’horizon de 2027-2028.