Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a présidé, mardi à Agadir, la cérémonie de signature de deux protocoles d’accord et d’une convention cadre pour la mise en place de 6 projets d’investissement du groupe allemand « Leoni » dans le secteur automobile pour un montant global dépassant les 932 millions de dirhams (MDH).

Ces projets, qui permettront la création de 7100 nouveaux emplois à l’horizon 2027, portent notamment sur la construction d’une nouvelle unité de câblage dans la zone d’accélération industrielle d’Agadir pour un investissement de 188 MDH et la création de 3000 emplois directs et l’extension des usines du groupe dans la Région de Casablanca-Settat (cinq projets), indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le premier protocole d’accord, signé entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques et le Groupe « Leoni », porte sur la création d’une unité pour la fabrication de câblages électriques au niveau de la zone d’accélération industrielle d’Agadir.

Le second protocole d’accord, signé entre le Conseil régional de Souss-Massa et le Groupe allemand « Leoni », porte sur le soutien de l’investissement et de l’emploi au sein de la future unité industrielle du groupe à Agadir.

La convention cadre, signée entre l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences ( ANAPEC) et le Groupe « Leoni », vise à répondre aux besoins du groupe allemand en main d’œuvre qualifiée, qui devra atteindre l’effectif de 5000 personnes en 2026, en vue de renforcer son programme d’investissement au niveau national.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques ; Ahmed Hajji, Wali de la région de Souss-Massa , gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane ; Karim Achengli, président de la Région de Souss-Massa et Taoufik Moucharaf, secrétaire général du département de l’Industrie et du Commerce.

Ont également pris part à la signature de ces conventions Fakhri Bouguerra, Directeur général de Leoni au Maroc, ainsi que les directeurs régionaux à Souss-Massa de l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des Compétences (ANAPEC), de l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion de l’Emploi (OFPPT), de la Cité des Métiers et des Compétences (CMC), du Centre Régional d’Investissement (CRI) et de la Zone d’accélération industrielle d’Agadir.