Infomédiaire Maroc – Nexteer Automotive a donné aujourd’hui le coup d’envoi des travaux de sa nouvelle usine de 18 000 m2 à Kenitra.

Dans un 1er temps, elle produira des systèmes de direction assistée électriques (Electric Power Steering, EPS) avant d’étendre la production aux systèmes de transmission.

La société prévoit d’embaucher 500 personnes d’ici 2020, dont 70 en 2018. Et à cet effet, Nexteer recrute activement des profils spécialisés pour démarrer la production et recherche également des ingénieurs qualité et des ingénieurs produits, des techniciens qualités, des opérateurs ainsi que des employés pour les fonctions finance, ressources humaines logistique et technologie de l’information.

Les candidats intéressés peuvent postuler via le site web : www.nexteer.com/careers. Il est prévu que la société compte 220 employés en 2019, puis 500 en 2020.

Rédaction Infomédiaire