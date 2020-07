Un projet de loi relatif aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions a été approuvé par le dernier Conseil des ministres.

Il vise à encadrer les activités de fabrication, de commerce, d’importation d’exportation, de transport et de transit de ces matériels et équipements, à travers la mise en place d’un système d’autorisation pour la pratique de ces activités et un dispositif de traçabilité et de contrôle des documents en vérifiant d’une manière immédiate les titulaires des autorisations dans ce domaine.