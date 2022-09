La société marocaine Spécial Acier et Traitements Thermiques (SATT), installée dans la zone d’accélération industrielle de Kénitra, a inauguré mercredi un nouveau site, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

D’un montant d’investissement de 21 millions de dirhams (MDH), cette nouvelle usine, d’une superficie de 2.200 m² et dotée d’équipements de dernière génération, aura pour principale activité le traitement thermique des pièces aéronautiques, automobiles et mécaniques.

Il s’agit d’un procédé métallurgique qui permet de transformer la structure cristallographique de ces pièces et d’augmenter, ainsi, considérablement leur durée de vie et leur résistance aux différentes contraintes mécaniques.

S’exprimant à cette occasion, Mezzour a affirmé qu’il s’agit d’un « projet pionnier porté par une société marocaine », soulignant que son activité à haute valeur ajoutée apporte un maillon fort et essentiel dans la production et la maintenance des pièces dans les secteurs phares de l’industrie marocaine et contribue au développement de la filière aéro-moteur que le Royaume ambitionne de dynamiser.

Le tissu industriel local, a-t-il dit, gagne en expertise en intégrant ces nouveaux métiers en adéquation avec les priorités stratégiques nationales de développer en profondeur les écosystèmes aéronautiques et automobiles.

Le ministre a, en outre, fait observer que la plateforme industrielle du Royaume fait, de nouveau, un bond en avant grâce aux compétences et aux techniques complexes qui s’y développent, ajoutant : « Comme nous avons soutenu ce projet, dans le cadre de l’écosystème +assemblage+, nous continuerons à accompagner toute initiative locale novatrice à même de contribuer au renforcement de la chaine de valeur de l’industrie marocaine ».

Équipé de fours dotés des technologies les plus avancées, ce site assurera la réalisation de plusieurs traitements thermiques, à savoir la trempe sous haut vide visant à renforcer les caractéristiques mécaniques des pièces afin qu’elles soient résistantes à la traction, à la rupture, à l’usure et à la fatigue. Ce type de traitement est réalisé grâce à un four vertical conforme à la norme aéronautique AMS 2750F trempant jusqu’à 10 bars de pression et pouvant chauffer jusqu’à 1200°c.

Il s’agit aussi de la nitruration et la nitrocarburation qui permettent une résistance à l’usure grâce à la diminution du coefficient de frottement entre les composantes mobiles, une résistance à la compression et à la corrosion, ainsi que la préservation de l’aspect esthétique. Ces traitements sont réalisés à l’aide d’un four de nitruration gazeuse conforme à la norme aéronautique AMS 2750F.

Le site assure également la cémentation basse pression et carbonitruration qui apportent une résistance aux chocs, à l’usure abrasive, ainsi qu’une résistance mécanique en surface.

En introduisant au Maroc des techniques de pointe et des compétences de haut niveau, SATT a pour ambition de contribuer à concrétiser la volonté des sociétés aéronautiques et automobiles implantées dans le Royaume d’intégrer les nouvelles exigences métallurgiques.

Par ailleurs, la société prévoit une extension et compte augmenter sa capacité de traitement par l’acquisition de nouveaux fours, très prochainement.

SATT s’appuie sur l’expertise de plus de 30 ans de sa société mère Marocaine de Traitements Métallurgiques (FMTM), certifiée EN9100 et ayant obtenu la qualification du motoriste aéronautique Safran Aircraft Engine et est en passe d’obtenir les qualifications Nadcap et Pratt & Whitney.

Poursuivant sur cette lancée, SATT compte obtenir, également, ces qualifications en 2023 en se pliant aux mêmes exigences aéronautiques.