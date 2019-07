Les trophées de la 20ème édition du Prix National de la Qualité ont été remis, ce jeudi à Casablanca, aux entreprises vainqueurs qui se sont démarquées par des démarches qualité exemplaires. Ainsi, dans la catégorie « grandes entreprises industrielles », le premier prix est revenu à la SOMACA, société d’assemblage de véhicules automobiles, et celui de la catégorie « grands organismes de service » a été attribué à la société spécialisée dans les travaux de génie civil SOGEA Maroc. Et s’agissant des prix relatifs aux catégories « PMI » et « PME », ils sont revenus respectivement à la Société Marocaine des Compteurs (SMCV), spécialisée dans la fabrication, l’étalonnage et la commercialisation de compteurs d’eau, et à la société de transport international Espace Transit. Organisée par le Ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique en collaboration avec l’Union Marocaine pour la Qualité (UMAQ), la 20ème édition du Prix Qualité, placée sous le thème “la qualité moteur de la croissance de l’entreprise”, vise à mettre en lumière le rôle des démarches qualité dans le renforcement de la compétitivité et la productivité des entreprises, la conquête de nouveaux marchés notamment à l’export et la satisfaction des clients de plus en plus exigeants.