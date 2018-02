Infomediaire Maroc – Des représentants du Groupement français des industries de construction et activités navales (GICAN) ont effectué récemment une visite de travail à Agadir pour des entretiens sur les opportunités et les perspectives qu’offre ce secteur au niveau de la région Souss-Massa.

La visite s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Maroc et la France dans les domaines des infrastructures portuaires et de l’industrie navale, et en pleine adéquation avec la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle lancée dernièrement à Agadir par le Roi Mohammed VI.

La construction navale fait partie des chantiers importants de ce programme d’envergure. L’infrastructure de ce secteur engagera au niveau national près de 5 milliards de dirhams d’investissement, dont une composante chantier naval Souss-Massa y est déjà intégrée.

Pour rappel, le GICAN fédère plus de 180 industriels de la filière maritime française. Il réunit les chantiers navals, équipementiers, sous-traitants, sociétés d’ingénierie, architectes navals et toutes les entreprises qui concourent à la construction navale civile et de défense, et aux infrastructures côtières et portuaires.

