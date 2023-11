Dr Farid Bennis, Président des laboratoires Laprophan, et Yan Bing, Vice-Président de Sinopharm International, ont signé mercredi 1er novembre 2023 à Casablanca un Mémorandum d’entente afin d’élargir et d’amplifier leur coopération au reste de l’Afrique. Cette cérémonie s’est déroulée sous la présidence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Laprophan et Sinopharm ont convenu de coopérer dans la fabrication, l’importation et la vente de médicaments, de principes actifs pharmaceutiques, de dispositifs et de consommables médicaux ainsi que d’équipements médicaux destinés au marché africain, plus particulièrement en Afrique de l’Ouest, en Afrique Centrale et dans certains pays d’Afrique du Nord.

Aussi, un fort accent sera donné à des actions communes de Recherche et Développement au Maroc, notamment à travers des solutions thérapeutiques faisant appel aux plantes médicinales africaines.

Pour rappel, un Mémorandum signé en février 2023 unit déjà Laprophan et Sinopharm. Il s’inscrit dans le cadre de la volonté exprimée par le roi Mohammed VI de renforcer la sécurité sanitaire du Royaume de même qu’il reflète la volonté du Président Xi Jin Ping d’établir une Communauté Sino-Arabe et Sino-Africaine pour un avenir partagé.