INFOGRAPHIE. Les points clés du Budget économique prévisionnel 2023 du HCP

L’économie nationale aurait connu un ralentissement de son rythme de croissance à 1,3% en 2022, au lieu d’une progression de 3,2% en moyenne par an enregistrée entre 2015 et 2019, selon le Budget économique prévisionnel 2023 du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

« La demande extérieure nette n’aurait pas été favorable à l’activité en 2022, soustrayant 1,3 point à la croissance économique globale. Les exportations auraient été particulièrement dynamiques, mais la progression des importations aurait été plus soutenue, tirée par les produits de l’énergie, de l’alimentaire et de la chimie », a indiqué, jeudi à Rabat, le Haut Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, dans une allocution lue en son nom par le secrétaire général du HCP, Ayachi Khellaf, lors d’une conférence de presse tenue jeudi et dédiée à la présentation dudit Budget prévisionnel.

En conséquence, le déficit commercial se serait aggravé, s’établissant à -22,7% du produit intérieur brut (PIB), a-t-il fait savoir, notant que le renforcement des échanges de services aurait, toutefois, limité celui en ressources à -15%, mais le déficit courant se serait aggravé, s’établissant à -4,9% du PIB en 2022. Pour sa part, le taux d’épargne nationale se serait réduit à 27,8% du PIB au lieu de 28,8% l’année antérieure et le besoin de financement de l’économie nationale se serait renforcé pour atteindre son plus haut niveau des cinq dernières années, soit 4,9% du PIB en 2022.