Infomédiaire Maroc – Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a organisé, à Skhirat, une rencontre d’évaluation du Plan Maroc Vert tenue en présence notamment des présidents des chambres d’agriculture et des fédérations interprofessionnelles agricoles. Et à cette occasion, la caméra de Infomédiaire TV a rencontré le ministre Aziz Akhannouch, qui a notamment mis en relief la contribution des programmes transverses structurants du Plan Maroc Vert (PMV) au développement de l’agriculture marocaine… Voir le reportage

Rédaction Infomédiaire