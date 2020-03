Le Conseil de la région de l’Oriental (CRO), réuni ce lundi en session ordinaire au titre du mois de mars, a approuvé des conventions de partenariat visant à renforcer les infrastructures sanitaires et l’offre de soins dans la région et à lutter contre le chômage à travers l’encouragement de l’investissement.



Le président du Conseil, Abdenbi Bioui, a affirmé dans ce sens que des centres hospitaliers provinciaux seront construits dans les provinces de Berkane, Taourirt, Guercif et Figuig, en plus d’un centre hospitalier régional à Oujda et ce, dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de la Santé avec un investissement de plus de 1,5 milliard de dirhams.



Dans une déclaration en marge des travaux de cette session ordinaire, tenue en présence du Wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, Bioui a salué les efforts déployés par le ministère de la Santé pour remédier au manque d’infrastructures enregistré dans cette région, notant à cette occasion que les travaux de construction du centre hospitalier provincial de Driouch ont été achevés.



Il a saisi également l’occasion pour réitérer l’engagement du Conseil de la région pour l’accompagnement et la mise en œuvre des Hautes orientations royales concernant les secteurs de la Santé et de l’Education qui sont vitaux pour les citoyens.



Le Conseil a par ailleurs examiné et approuvé à l’unanimité deux conventions de partenariat relatives à la création de deux unités industrielles, avec pour objectif de promouvoir l’emploi, notamment au profit des jeunes.



Notant que la question de l’emploi constitue une préoccupation majeure pour tous les Marocains, le président du CRO a souligné l’importance de la création de ces deux unités industrielles, précisant que la première unité sera installée au niveau de la technopole d’Oujda et créera à terme quelque 800 emplois, alors que la seconde entreprise sera basée à Taourirt avec un total de 545 emplois.



“Le Conseil demeure mobilisé et disponible pour appuyer et accompagner les investisseurs qui veulent monter leurs projets dans la région de l’Oriental”, a-t-il encore dit.



Les travaux de la session ont été aussi marqués par l’adoption d’un projet de convention cadre de partenariat visant le financement et la réalisation de projets d’approvisionnement en eau potable et ce, dans le cadre du Programme de réduction des disparités territoriales et sociales dans le monde rural 2020-2023.



Dans le cadre du même programme, la session a examiné et approuvé un projet de convention de partenariat portant sur la réalisation du projet d’électrification de 44 douars relevant de 24 communes territoriales de la région.



Les membres du Conseil ont aussi adopté un projet de convention de partenariat portant sur le financement et la réalisation de la «Cité des métiers et des compétences» de la région de l’Oriental. L’ouverture de cette Cité est prévue en septembre 2021 avec une capacité d’accueil de 3 000 stagiaires, a-t-on expliqué.



Dans le domaine économique, le Conseil a approuvé notamment un projet de convention cadre de partenariat pour la structuration de l’offre territoriale de la région, l’amélioration de son attractivité et le renforcement des opportunités d’investissement qu’elle offre.



Le projet d’une convention de partenariat entre le CRO et la Coalition d’investisseurs du nord-est du Maroc, visant la promotion de l’investissement et de la situation économique dans l’Oriental, a été également examiné et approuvé, de même qu’un projet de partenariat pour la création de marchés hebdomadaires dans la province de Nador.



L’ordre du jour de cette session a porté aussi sur la programmation de l’excédent réel et l’amendement du budget du CRO au titre de l’exercice 2020 et son approbation