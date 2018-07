Infomédiaire Maroc – Une convention de partenariat visant l’élaboration d’une étude relative à la réalisation d’une ligne ferroviaire entre Oujda et Nador via Berkane, a été signée lors de la session ordinaire du Conseil de la région de l’Oriental, tenue lundi à Oujda.

Signée conjointement par le DG de l’Office national des chemins de fer (ONCF) Mohamed Rabie Khlie, le wali de la région de l’Oriental et gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, et le président du Conseil de la région de l’Oriental, Abdenbi Bioui, cette convention de partenariat, dont la durée s’étale sur 10 mois, a nécessité une enveloppe budgétaire de 5 millions de dirhams (MDH).

Cette étude préliminaire permettra à terme de collecter toutes les informations et données inhérentes au projet de liaison ferroviaire Oujda-Nador via Berkane et d’avoir une visibilité sur notamment l’assiette foncière et les fonds nécessaires à même de permettre à ce grand projet, en collaboration avec les différents partenaires, de voir le jour.

Ledit projet, qui nécessitera un coût global estimé à 8 milliards de dirhams (MMDH), revêt une importance capitale en se sens qu’il permettra aux différentes villes de la région de l’Oriental de tirer profit des retombées positives du projet portuaire « Nador west Med », dont l’étude de sa connexion au réseau ferroviaire est en phase avancée.

IM