Infomédiaire Afrique – La Banque africaine de développement (BAD) et le fonds d’investissement dédié aux infrastructures Africa50 viennent de signer un accord avec la République démocratique du Congo et la République du Congo pour développer et financer le premier projet de pont routier et ferroviaire reliant leurs capitales respectives, Kinshasa et Brazzaville.

La signature de cet accord a eu lieu en marge de l’Africa Investment Forum qui s’est tenu du 7 au 9 courant à Johannesburg, en Afrique du Sud, indique un communique de la BAD.

Aux termes de cet accord-cadre, les deux gouvernements ont mandaté Africa50 et la BAD pour développer le projet sous forme d’un partenariat public-privé.

La BAD apportera les crédits nécessaires au projet sous l’égide de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). De son côté, Africa50 pilotera le développement du projet, se chargeant notamment de sélectionner un partenaire stratégique et fournira des fonds pour la construction de l’ouvrage.

Ce projet phare, qui s’inscrit dans le plan d’action prioritaire du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA), dirigé par la Commission de l’union africaine, consiste en un pont à péage de 1.575 mètres sur le fleuve Congo.

Il comportera une voie de chemin de fer unique, une route à deux voies, des trottoirs et un poste-frontière à chaque extrémité, et sera connecté à l’infrastructure routière existante sur chacune des rives. En 2017, le coût en avait été estimé à 550 millions de dollars.

Cet ouvrage a vocation à améliorer les réseaux de transport entre Kinshasa et Brazzaville. Ces deux capitales sont les plus proches du monde géographiquement, mais ne sont aujourd’hui reliées que par des ferries. Une fois le pont construit, le trafic actuel, estimé à 750.000 personnes et à 340.000 tonnes de fret par an, devrait passer à plus de trois millions de personnes et à deux millions de tonnes de fret d’ici à 2025.

Les autorités des deux pays travaillent depuis longtemps sur ce projet d’infrastructure crucial. En 2007, ils avaient signé les protocoles initiaux et ont coopéré depuis lors à la réalisation des études de faisabilité avec la BAD.

Rédaction Infomédiaire