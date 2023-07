La plateforme d’investissements basée au Maroc, Africa50, vient d’annoncer son ambition de procéder à une levée de fonds de 500 millions de dollars. Ce montant servira au financement de différents projets, notamment dans les énergies, les transports, les télécoms et l’eau.

Avec une expérience de plus de 10 ans, la plateforme a été lancée par la Banque Africaine pour le Développement (BAD) et différents gouvernements du continent. Sa mission est d’accompagner le développement de l’Afrique à travers différentes actions. D’après la BAD, Africa50 vise à combler le déficit de financement des infrastructures du continent, estimé entre 68 et 108 milliards de dollars.

Le président de la BAD, Akinwumi Adesina, a indiqué en ce sens : ʺavec ce fonds, nous positionnons le Groupe Africa50 pour jouer un rôle de premier plan dans l’aide à l’exploitation des plus de 98 billions de dollars d’actifs mondiaux sous gestionʺ.

Le fonds de capital-investissement pour les infrastructures, qui devrait fermer dans les prochains mois, a jusqu’à présent reçu des promesses de dons de la Société financière internationale et de 18 investisseurs institutionnels sur le continent, indique Africa50.

Il s’agit notamment de la Nigeria Sovereign Investment Authority, de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, de la Banque ouest-africaine de développement, de CDC Sénégal, de CDC Bénin, de la CNSS Togo, de CDG Invest et d’Attijariwafa Bank du Maroc, précise-t-on.