L’équipe ENACTUS-Ecole Mohammadia des Ingénieurs (EMI) a annoncé le déploiement du projet I-TERRA, entreprenariat social qui a pour but de cibler, d’automatiser et d’optimiser l’irrigation des plantations à travers le Maroc.

Il s’agit d’une une station de contrôle agricole qui récolte plusieurs informations concernant le sol, notamment l’humidité de l’air et du sol, le rayonnement UV, la pression atmosphérique, indique mercredi un communiqué du club ENACTUS-EMI, faisant savoir que cette solution permet de contrôler automatiquement le système d’irrigation grâce à des algorithmes décisionnels d’intelligence artificielle et selon les données récoltées par ces capteurs.

Ce projet, qui vise à moderniser l’agriculture traditionnelle en milieu rural et à améliorer les conditions de production du petit agriculteur, est précis, efficace et rentable dès les 12 premiers mois de même qu’il se distingue de ses concurrents par son faible coût de lancement, soit 18 000 dirhams.

L’équipe ENACTUS-EMI, en partenariat avec l’association Al Wiam pour le développement durable et l’association Nalsya, a déjà implémenté 15 stations dans les régions du Gharb, de Rhamna et de Ait Yacoub, pour un chiffre d’affaires total de 270.000DH, rappelle le communiqué, ajoutant que le rendement agricole des exploitants a augmenté de 23%, en dégageant une économie majeure de 12.540 KW d’énergie et de 110.000 m3 d’eau.

Les ‘‘enacteurs’’ de l’EMI poursuivent actuellement une stratégie de commercialisation avec pour ambition de généraliser l’implémentation de la station I-TERRA dans toutes les stations du Royaume ainsi que dans certains pays d’Afrique subsaharienne (Gabon et Mali, en particulier), conclut le communiqué