La solution digitale de la filière sucrière “Attaissir” a été votée lors d’un webinar de la FAO, comme meilleure initiative innovante pour la protection des agriculteurs et des groupes vulnérables contre la pandémie du coronavirus (covid-19) dans la région Proche-Orient et Afrique du Nord (NENA), indique l’Agence de développement agricole (ADA).

“Attaissir” consiste en la digitalisation complète des opérations entreprises par les intervenants de l’amont agricole, explique l’ADA dans un communiqué, précisant que ce projet a été choisi parmi 7 autres projets de la région par les participants à ce webinar organisé le 30 avril dernier et consacré aux initiatives et projets innovants comme outils de protection des agriculteurs contre le covid-19 dans le NENA.

Il est développé par Cosumar en tant qu’agrégateur de 80.000 agriculteurs dans le cadre du Plan Maroc Vert, en assurant pleinement son rôle dans le transfert de technologies envers ses agrégés dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant qui caractérise l’agrégation agricole, fait savoir le communiqué.

Durant de la crise sanitaire actuelle, les fonctionnalités de cette solution digitale qui assure également le suivi à distance d’un parc de plus de 2.000 machines agricoles reliées par GPS, ont été pleinement exploitées pour l’application de la stratégie de lutte contre le covid-19 mise en place par Cosumar en vue de minimiser les risques de contamination et respecter strictement la distanciation sociale, souligne la même source.

Toutes les opérations de programmation de l’arrachage des plantes sucrières, encodage automatique des parcelles, affectation des machines agricoles, transport et livraison des plantes sucrières jusqu’au paiement par virement bancaire des agriculteurs sont réalisées à distance par le Système, ajoute l’ADA.

Elaboré en partenariat avec des sociétés marocaines dont une start up, “Attaissir” gère plusieurs parties prenantes, notamment les agriculteurs agrégés, les conseillers agricoles, les transporteurs, les distributeurs d’intrants et les prestataires de services qui sont munis de cartes d’accès et reliés au système central de supervision installé dans les sucreries de Cosumar.

Au vu de la situation exceptionnelle due au covid-19, Cosumar, fortement engagé envers ses partenaires, continue à déployer ses efforts pour l’approvisionnement régulier du marché national en sucre ainsi que pour le déroulement de la campagne sucrière en cours dans les meilleures conditions de sécurité de l’ensemble des intervenants de son écosystème.

L’ADA compte s’inspirer du projet “Attaissir” pour accompagner d’autres projets d’agrégation à la transformation digitale afin de permettre aux petits agriculteurs agrégés de bénéficier de la digitalisation agricole qui occupe une place prépondérante dans la nouvelle stratégie du secteur agricole “GENERATION GREEN” 2020-2030.

Outre cette solution digitale, l’ADA et le Groupe Cosumar ont aussi présenté, lors de ce webinar, l’agrégation dans la filière sucrière.