‘La vulnérabilité que la pandémie du nouveau coronavirus a révélée, nous interpelle nous, Marocains, Maghrébins, Sud-méditerranéens et Africains. Cette vulnérabilité doit nous conduire à prendre conscience de la valeur du voisinage comme un bien commun, à ouvrir nos frontières, créer les bases de réconciliation et de rapprochement, pour renforcer notre position de négociation dans la gestion de la mondialisation post-2020. Les entités intelligentes sont celles qui créent les opportunités à partir des difficultés. L’une des leçons à tirer de cette crise est l’importance de limiter la dépendance vis-à-vis des aires lointaines au niveau des chaînes de valeurs mondiales pour renforcer les liens avec la proximité’’.

Fathallah Oualalou, Ancien Ministre et Senior Fellow au Policy Center for the New South