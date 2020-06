La Fondation Attijariwafa bank et Injaz Al Maghrib se félicitent du succès de leur premier Innovation Camp virtuel organisé pendant la période du confinement sanitaire dû à la crise du COVID-19.

Le programme Innovation Camp ( I’Camp ) vise à introduire, par la pratique et les challenges, des méthodologies en créativité et en innovation (Business Model, brainstorming, sélection d’idées pertinentes…) auprès de jeunes universitaires, porteurs potentiels de projets. Il est fortement nourri par la synergie entre les conseillers bénévoles du Groupe et leurs équipes d’étudiants multidisciplinaires. Les bénéficiaires sont amenés à développer de nouveaux skills, expérimenter le travail en équipe, donner libre cours à leur imagination en adoptant de nouvelles postures « Out of the box » et enfin construire des modèles innovants et économiquement viables à la fois.

Pendant le confinement, sur la période du 23 au 28 mai, la problématique soumise par la Fondation Attijariwafa bank consistait à créer et lancer une chaîne WEBTV Jamiati, destinée à devenir une référence auprès de sa cible pendant et après le confinement. 108 jeunes étudiants de différents établissements supérieurs provenant de 8 villes du royaume ont participé à ce format inédit de l’Innovation Camp. Répartis sur plusieurs équipes et coachés par des conseillers

bénévoles de Attijariwafa bank, les étudiants ont pu travailler sur des solutions innovantes pour répondre à la problématique. Les étudiantes et étudiants provenaient des villes de Casablanca (étudiants scientifiques faisant partie du pôle Saleem), El Jadida (Université Chouaib Doukkali), Fès (étudiants ingénieurs de la FST), Tétouan (étudiants ingénieurs de l’ENSA et étudiants scientifiques de la Faculté des Sciences), de l’Oriental (étudiants ingénieurs), Rabat (étudiants économistes en management des entreprises et gestion de projets), Safi (étudiants ingénieurs de l’ENSA) et Agadir (étudiants économistes de l’ENCG). Le challenge consistait à réunir 6 équipes composées de 18 étudiants pour bénéficier du coaching des conseillers bénévoles du Groupe.

Ce programme a rencontré un succès certain auprès des jeunes étudiants grâce au professionnalisme des encadrants et à la mobilisation effective de 13 collaborateurs conseillers bénévoles du Groupe Attijariwafa bank qui se sont montrés présents tout le long du I’Camp pour encadrer et coacher les participants.

Au terme de 5 jours d’ateliers se déroulant dans une classe virtuelle, un jury prestigieux, constitué de décideurs de renom, d’experts en innovation et entrepreneuriat, de responsables universitaires et d’acteurs de la société civile, a désigné le 28 mai l’équipe lauréate de ce 1er I’Camp virtuel.

Le programme I’Camp, co-organisé avec son partenaire Injaz Al Maghrib, a permis à la Fondation Attijariwafa bank de lancer la digitalisation de l’ensemble de ses programmes de formation entrepreneuriale et de saisir ce momentum particulier marqué par la crise sanitaire du Covid-19, pour réaffirmer son engagement en faveur du soutien à l’entrepreneuriat des jeunes et continuer à interagir avec sa communauté tout en capitalisant sur son programme de mécénat de compétences.

Cette initiative de la Fondation Attijariwafa bank est en phase avec l’axe stratégique du groupe Attijariwafa bank, relatif au soutien à l’entrepreneuriat et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, dans le sillage du projet sociétal de l’actionnaire de référence du Groupe Al Mada.