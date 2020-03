L’accès au Marché est l’un des principaux challenges que rencontre chaque entrepreneur social pour le développement de son idée et la concrétisation de ses projets. Wuluj est une plateforme de prévente lancée en 2016 par le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE), afin de permettre aux startups sociales, artisans et entreprises de financer leurs projets innovants et leur permettre d’avoir accès au marché.

Dans ce contexte de pandémie, le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat Social (MCISE) lance la campagne #s’entraider_pour_aider, en dédiant la plateforme Wuluj à la collecte de fonds au profit des associations et startups innovantes à fort impact social dans le but de les aider à implémenter des solutions concrètes face à la crise sanitaire du Corona Virus (COVID-19) à travers 3 campagnes ciblées :

– Une campagne participative de soutien aux associations menant des actions d’assistance humanitaire aux populations vulnérables affectées par la conjoncture actuelle ;

– Une campagne participative de soutien aux startups affectées financièrement par la baisse ou l’arrêt de leurs activités suite au confinement obligatoire ;

– Une campagne participative de soutien aux initiatives développant des solutions innovantes en réponse aux répercussions sanitaires, sociales et économiques de la propagation du virus COVID-19.

La campagne sera lancée le Lundi 30 Mars 2020 à 12h, votre contribution est précieuse pour lutter ensemble contre cette pandémie.