Etant l’un des poumons de cette « révolution numérique », les startups ont une place de choix au sein de la nouvelle édition des Assises de l’AUSIM 2022 qui se tiendront du 26 au 28 octobre 2022 à Marrakech, avec la présence de 1000 dirigeants et experts du monde du SI et du digital.

Dans une sphère de plus en plus compétitive, l’innovation se positionne comme une alternative incontournable. A l’échelle mondiale aujourd’hui, le levier start-up est un dispositif très important dans ce virage de la Tech. Ainsi pour beaucoup de pays y compris celui du Maroc le projet de « start-up Nation » se veut être l’ultime sésame ouvrant la voie vers l’émergence d’une véritable ère digitale et à fort impact socio-économique.

En effet, c’est ce prélude contextuel qui définit l’action de l’Ausim en faveur de l’écosystème de start-up marocaines.

C’est en cela que pour cette nouvelle édition des Assises de l’AUSIM 2022, l’Association des Utilisateurs des Systèmes d’Information au Maroc, en partenariat avec le TECHNOPARK, offrent l’occasion pour toute startup, d’une part, de nouer de nouveaux partenariats avec de grands comptes nationaux et internationaux et d’autre part, de promouvoir en tant qu’acteur de la transformation numérique, les services et les technologies innovantes.

«On ne peut parler de transition numérique en occultant le rôle majeur des startups. Depuis quelques années, l’Etat au travers de plusieurs leviers de financement soutient les initiatives des jeunes entreprises orientées dans les Tech. Et même s’ il y a encore à faire, il faut rappeler que le Maroc est premier dans la région Afrique du Nord en nombre de levées de fonds (Number of equity rounds per country), suivi de la Tunisie et de l’Algérie. Au sein des Assises, nous avons dédié une session entière à la startup nation. De plus, lors du forum nous comptons mettre les startups au centre des échanges avec un aménagement type, ce qui leur permettra de se démarquer et de faire valoir leurs solutions innovantes », Explique Hicham Chiguer, Président de l’Ausim.

En clair, cette participation des startups aux Assises de l’AUSIM leur donnera davantage de visibilité afin de se faire connaître à travers des stands interactifs. Dans cette perspective, les startups auront deux potentielles possibilités : Prendre des rendez-vous avec les décideurs, mais également avoir des accès premiums aux moments privilégiés de l’évènement.