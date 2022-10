L’actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s’est établi à 519,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre dernier, en repli de 12,33% par rapport à fin décembre 2021, selon l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

En glissement mensuel, l’actif net sous gestion des OPCVM affiche une baisse de 8,17%, ressort-il des statistiques hebdomadaires de l’AMMC, arrêtées au 30 septembre 2022.

Par catégorie, les OPCVM OCT (obligations court terme) ont accusé la plus forte baisse annuelle (-19,62%), suivis des OPCVM OMLT (Obligations moyen et long termes) avec -16,63% et des OPCVM Actions (-11,91%). Les OPCVM contractuels affichent une variation de 108,64% et monétaires de 0,58%.

Et de noter qu’au 30 septembre, le nombre d’OPCVM en activité s’est chiffré à 556 fonds, dont 200 OPCVM OMLT, 116 OPCVM diversifiés, 104 OPCVM actions, 68 OPCVM monétaires, 64 OPCVM OCT et 4 OPCVM contractuels.