Dans le classement mondial de l’innovation, le Maroc gagne deux places par rapport à l’année précédente. Il arrive ainsi au 74ème rang. Et en Afrique, le Royaume figure sur le podium, en compagnie de l’Afrique du Sud et de la Tunisie (70e). L’Egypte, l’Algérie et le Nigeria (114e) complètent le Top 5. A noter que le classement mondial de l’innovation est dominé par le trio composé de, dans l’ordre, la Suisse, la Suède (63,65/100) et les États-Unis.