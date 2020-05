L’Université Mohammed VI Polytechnique et la Fondation OCP lancent le « CoopLab » ; un laboratoire d’expertise et de soutien aux coopératives marocaines, qui capitalise sur un cumul d’expertise de l’Université et de la Fondation, ainsi que sur un ensemble de leviers innovants d’accompagnement entrepris au service de l’inclusion sociale et la croissance durable.

Le CoopLab se veut ainsi être un dispositif de développement d’une économie inclusive et équitable et un catalyseur de changement. Un maillon important destiné à forger le système coopératif qui s’ajoute aux multiples initiatives portées par la Fondation OCP et l’UM6P, dans leur ambition de mettre l’éducation et l’innovation comme leviers à la montée en compétences des acteurs du secteur de l’Economie Sociale et Solidaire.

Ce laboratoire d’idées et d’innovation sera hébergé au Campus de Benguerir de l’UM6P. Il ambitionne de s’ériger en modèle d’innovation sociale au service des coopératives et se donne pour principales missions de proposer une offre de formation, de partage et d’accompagnement au profit des acteurs, basée sur un apprentissage par la pratique « Learning by doing ». Le Cooplab vise également à promouvoir une culture d’innovation et d’excellence à travers, notamment, la mise à disposition de l’expertise de l’écosystème entrepreneurial de l’UM6P, et à accompagner des coopératives à travers un service professionnel avec une démarche inclusive et innovante.

Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, deux actions pilotes, couvrant principalement les coopératives agricoles, ont été initiées dans des sites d’activités du Groupe OCP, en collaboration les équipes du dispositif Al Moutmir. Ces coopératives bénéficieront également de la contribution de groupes de volontaires de l’initiative Act4Community.

La première action pilote concerne la Formation et accompagnement à distance des coopératives partenaires pendant la période de confinement sur des thématiques de continuité d’activité et sur la transformation digitale.

La seconde vise à donner accès aux coopératives à des opportunités de e-commerce, à travers la mise en ligne imminente – en collaboration avec l’Ecole 1337 – d’une marketplace pour la vente et l’achat des produits du terroir des coopératives bénéficiaires de ce programme. Une occasion pour celles-ci de commercialiser leurs produits et de générer un revenu pendant cette période, et assurer une reprise de l’activité dans une phase ou les habitudes et les circuits d’achat seront fortement impactés par les effets de la crise sanitaire mondiale. La distribution des produits se fera grâce à un dispositif de circuit court à travers des partenaires dans différentes régions.