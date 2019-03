Une équipe d’ingénieurs, de doctorants et d’enseignants-chercheurs de l’école supérieure de technologie (EST) de Fès, relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA), vient de développer le premier chauffe-eau solaire marocain.

Ce projet est le fruit de trois années de recherches menées par l’EST, avec l’appui de l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et en collaboration avec des partenaires industriels et universitaires.

« Sol’R-Shemsy », qui utilise la technologie des tubes sous vide, garantit les meilleures caractéristiques techniques, ainsi que des rendements élevés, selon l’USMBA de Fès, qui avait signé, il y a trois, une convention à ce sujet avec l’IRESEN. Le projet avait pour objectif d’innover, de concevoir et d’industrialiser un chauffe-eau solaire ‘’made in Morocco’’ répondant aux normes internationales, notamment européennes, au meilleur rapport qualité-prix du marché, ainsi qu’à un prix compétitif pour le social.

L’idée partait du constat que la majorité des chauffe-eaux solaires utilisés au Maroc étaient importés, d’où la nécessité de développer un produit ‘’purement marocain’’ afin de combler ‘’le retard’’ en termes de fabrication et de commercialisation des solutions solaires.

L’industrialisation de ce produit devra apporter une ‘’variété de propositions technologiques de haute qualité qui s’ajouteront au prototype’’, indique l’USMBA dans un communiqué, ajoutant que cela devra permettre de présenter multiples gammes en termes de technologie et configurations, pour répondre aux besoins de toute la clientèle du social et de l’industriel.

Les perspectives d’application de ce chauffe-eau solaire marocain ‘’sont garanties par la réduction du coût de revient de l’installation qui représente un handicap majeur des solutions actuellement commercialisées’’, assurent les initiateurs du projet.

Sur le plan économique et social, ce projet devra favoriser ‘’la création de plusieurs postes d’emploi permanents, de dynamiser le secteur de fabrication et de commercialisation des solutions solaires, de réaliser des gains importants et de contribuer à la réduction de la facture énergétique nationale’’.

L’exploitation de cette ressource ‘’complètement propre’’ est aussi de nature à réduire les émissions de CO2 et limiter la part des chauffe-eaux électriques et au gaz.

Ce produit cible les secteurs hôtelier, hospitalier, de l’éducation nationale (internats, Cités), sportif (chauffage piscine), de l’habitat collectif et individuel et agricole (Serres agricoles chauffées par le solaire).

Un régulateur et contrôleur du chauffe-eau solaire ‘’SOL’R-SHEMSY’’ a été installé au sein de la Cité d’Innovation de l’USMBA, qui ‘’s’engage à développer l’environnement de l’innovation et à promouvoir un écosystème créateur et ouvert sur son contexte’’.

Il s’agit également de mettre en place au sein de l’Université de Fès d’une plate-forme expérimentale relative aux chauffe-eaux solaires et de développer des installations optimisées dans différentes régions du Maroc, en vue d’établir une cartographie des normes à l’échelle nationale, destinée à compléter l’expertise scientifique et technique liée à ces systèmes.

IM