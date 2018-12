Infomédiaire Maroc – L’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et le Centre pour le développement technologique industriel de l’Espagne (CDTI) organisent jeudi à Rabat la première édition du forum maroco-espagnol de l’innovation verte.

Ce forum qui s’inscrit dans le cadre du 1er appel à projets « Inno-Espamaroc Energy » pour le financement conjoint de projets de recherche appliquée entre le Maroc et l’Espagne au titre de l’année 2018, vise à renforcer la co-innovation entre les deux pays, à travers l’encouragement de la coopération scientifique et technologique, le transfert de connaissances et du savoir-faire, ainsi que le renforcement des capacités, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Le forum réunira plus de 250 chercheurs, experts et industriels des deux pays, dans les domaines des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et des technologies vertes.

Au programme de cette manifestation, figurent des conférences plénières animées par des experts marocains et espagnols, un espace d’exhibition pour les entreprises marocaines et espagnoles, des séances B to B et une visite du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat.