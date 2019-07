Une première pour le Maroc. Une de ses écoles d’Ingénieurs, l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) a confronté ses brevets d’innovation avec ses paires de 26 pays, lors du Salon d’Innovation Américain, organisé à la Silicon Valley, temple des Nouvelles Technologies et de l’Innovation qui abrite les géants du domaine comme Google, Microsoft et consorts.

Invitée pour la première fois après avoir obtenu plusieurs distinctions et médailles à l’international, l’EMSI a remporté 3 médailles d’argent et 6 distinctions, à savoir le Prix d’excellence KEPCO (Korea Electric Poer Corporation), le Special price CAI (China Association of Inventions), le Special price de BOI ( Beijing Online Invention), le Special Award de TIA (Taïwan Invention Association), l’Inventor award de TIA (Taiwan Invention Association) et le Special price de l’association des inventeurs de Thaïlande. Les représentants marocains se sont également distingués par 3 brevets, SmartTraffic, Smarty Factory 4.0 et Multiview-Screen.

L’innovation « SmarTraffic » est un système décentralisé basé sur l’identification par radiofréquence et le traitement des images, capable de gérer le trafic urbain d’une manière optimale et intelligente. Il identifie les véhicules en état d’urgence (VVIP, pompiers, ambulances, police …) et contrôle le feu de signalisation de manière dynamique.

Le Projet « Smarty Factory 4.0 » est un appareil de communication multi-interface multi-protocole multi-industries permettant l’acquisition de données sous forme de trames de bus de mode et d’entrées / sorties analogiques / numériques.

Quant au Projet Multiview-Screen, c’est un écran Multi-Vues qui permet à plusieurs personnes de regarder divers programmes sur le même téléviseur où chacun peut suivre un seul programme sur toute la surface de l’écran en fonction de la position où elle se trouve sans utilisation de lunettes spéciales ou autres accessoires permettant ainsi la visualisation simultanée de plusieurs vidéos sur différents angles de vue.

A travers ses différentes participations aux grandes compétitions à l’échelle nationale et internationale, l’EMSI a récolté 75 distinctions.

Reconnu comme le seul évènement du genre uniquement dédié aux inventions aux Etats-Unis, ce salon a confirmé, cette année encore, sa position de rendez-vous incontournable spécialisé dans le domaine de la promotion des inventions avec plus de 400 exposants provenant de plus de 26 pays exposant plus de 600 nouvelles inventions.