Infomediaire Maroc – Le ministère chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration (MCMREAM), la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont signé, ce vendredi à Casablanca, une convention tripartite pour faciliter l’insertion économique des réfugiés au Maroc.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de l’immigration et d’asile visant à favoriser l’insertion des réfugiés et des immigrés dans le tissu économique et social marocain. Et dans une déclaration à cette occasion, le vice-président général de la CGEM, Salaheddine Kadmiri, a indiqué que le patronat marocain partage la noble mission d’apporter aux populations vulnérables, y compris les réfugiés, des opportunités pour atteindre l’autonomisation et l’autosuffisance.

Il a souligné que dans cette optique et dans le cadre de la convention, la Confédération facilitera la mise en valeur du potentiel et des compétences des réfugiés vis-à-vis du secteur privé.

Rédaction Infomediaire.