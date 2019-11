L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a organisé une cérémonie de remise des premiers certificats d’habilitation aux 30 premiers Négociateurs d’Instruments Financiers ayant passé avec succès l’examen d’habilitation des sessions de juin et septembre 2019.

Le marché accueille ainsi la première promotion de professionnels habilités occupant la fonction de Négociateur d’Instruments Financiers au sein des sociétés de bourse et des sociétés de gestion.

Pour rappel, le dispositif d’habilitation a été présenté par l’AMMC aux professionnels du marché en avril dernier.

Ce dispositif est institué par la loi n°43-12 relative à l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux, notamment en ses articles 31 et 32, et prévoit la remise d’une carte professionnelle aux personnes physiques assujetties à l’habilitation justifiant d’une formation probante et ayant réussi l’examen prévu à cet effet.

L’objectif de l’habilitation professionnelle est de s’assurer que la personne occupant l’une des fonctions assujetties dispose des connaissances requises pour le poste, la qualifiant à l’exercer dans le respect de la réglementation et de la déontologie.